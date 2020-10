Le pagelle di Liverani - Ha 11 assenti e gli alibi non mancano, ma il suo Parma è privo di identità

Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con 6 gol fatti e 11 subiti, in cinque giornate di campionato: il Parma di Fabio Liverani ancora non ingrana ed è privo di identità. Gli alibi non mancano di certo, tra casi interni di Coronavirus e infortuni vari, ma il 2-2 casalingo arrivato solamente al 92' ieri pomeriggio contro lo Spezia lascia sensazioni tra loro contrastanti. "Il Parma non ha ancora assimilato i suoi principi di gioco e la squadra non ha una precisa identità", è la pagella odierna de La Gazzetta dello Sport per l'ex tecnico del Lecce. "Considerando l'emergenza (11 giocatori indisponibili) è già tanto che sia riuscito a portare a casa un punto", sentenzia invece Tuttosport.

Questi tutti i voti odierni di Fabio Liverani:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6