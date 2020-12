Le pagelle di Liverani: non trasmette idee, se il Parma non convince la colpa è sua

Parma in difficoltà, il 4-0 contro la Juventus ha certificato ancora una volta che c'è più di un problema nella formazione di Fabio Liverani che intanto fa incetta di cattivi voti dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport scrive che "Se il Parma non riesce ancora ad esprimersi e a convincere, le responsabilità maggiori sono del tecnico che non è riuscito a trasmettere le sue idee tattiche". Stesso voto dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera, secondo cui il Parma è tropo schiacciato e lui non ha contromosse.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7