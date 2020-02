© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Male la prima per Moreno Longo. Il suo Torino, battuto ieri in casa dalla Sampdoria, è ripartito proprio dal modulo di Mazzarri ed è apparso ancora schiavo delle paure delle scorse settimane: lo dimostra bene il tracollo della ripresa, quando in appena venti minuti i suoi sono passati dall'1-0 a favore all'1-3 sotto i colpi di Ramirez (doppietta) e Quagliarella. "È chiaro che il suo lavoro comincia da domani", sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport: d'altronde, il tempo a disposizione prima della sfida coi blucerchiati è stato pochissimo. Ma è chiaro anche - e questo lo aggiungiamo noi - che il nuovo tecnico granata dovrà lavorare tantissimo per rilanciare, soprattutto mentalmente, un Toro davvero troppo molle per essere vero.

Questi tutti i voti di Moreno Longo:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

TorinoGranata: 6