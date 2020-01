Gli amici del fantacalcio sono arrabbiati con lui perché su cinque gol contro la Sampdoria non ha messo a referto né un gol né un assist, ma la prestazione di Luis Alberto resta maiuscola e va al di là dei numeri. Il centrocampista spagnolo trova dei corridoi che chiunque altro farebbe fatica a vedere e si procura il secondo calcio di rigore della giornata. Per noi di Tuttomercatoweb.com merita un 7 in pagella e La Gazzetta dello Sport è d'accordo perché, di fatto, "gli manca solo il gol che sfiora due volte". Stesso voto di Tuttosport, che ammira le sue intuizioni. Il Corriere dello Sport, con mezzo voto in più, elogia "un vero signore del calcio, avrebbe potuto battere, ha consegnato il pallone a Ciro per la tripletta. E' il suo servitore", riferendosi al rigore guadagnato.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7