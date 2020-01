© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un rigore procurato, un espulsione ed una serie di giocate da dimentica. Sasa Lukic è un vero e proprio disastro, come gran parte del Torino, nella goleada rimediata dall'Atalanta. Una prestazione da 3 per noi di Tuttomercatoweb.com e per Tuttosport, secondo cui è autore di "tanti tocchetti che non servono a niente. E quanti palloni persi". Bocciatura totale anche da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport: "Perde la testa", riferendosi al rosso finale.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 3

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 3

Torinogranata.it: 4