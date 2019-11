© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è la prima volta che il Torino stecca dopo la sosta, ma ancora non capisce il perché Walter Mazzarri. Nel duro k.o. interno rimediato per l'Inter, chi fa la magra figura è anche lui. Al di là delle scelte dei singoli, la sua squadra non lo rappresenta mai al meglio: di solito l'allenatore di San Vincenzo è grintoso e tenace, mentre il Toro di ieri è esattamente all'opposto.

Dai quotidiani arrivano solo bocciature per l'ex Napoli, come abbiamo fatto noi di Tuttomercatoweb.com. La Gazzetta dello Sport, come la nostra testata, gli dà 5 in pagella, al pari del Corriere dello Sport che comunque sottolinea come il k.o. di Belotti non lo aiuti. Tuttosport è ancora più duro: 4 il voto, perché lascia troppo spazio a Brozovic e alle ripartenze. Contro la sua ex squadra piove sempre in testa al povero Walter. E stavolta incassa anche la contestazione dei suoi tifosi.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5,5