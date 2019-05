© foto di Federico De Luca

Da quando è tornato a Firenze, Vincenzo Montella ha inanellato il clamoroso record di un pareggio e 5 sconfitte. Numeri catastrofici che hanno costretto la Fiorentina a dover lottare per la permanenza in Serie A fino all'ultimo secondo utile. E le colpe sono anche sue, oltre che in gran parte della squadra. "Dalle scelte in panchina non arrivano risposte incoraggianti", scrive FirenzeViola nelle sue pagelle. Insufficienze diffuse su tutte le testate, per il tecnico viola.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5,5

FirenzeViola 5