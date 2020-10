Le pagelle di Okaka - Mostra a Vlahovic, Kouame e Cutrone cosa deve fare un centravanti

"Il mestiere del centravanti". Stefano Okaka, dopo la sua prova sontuosa al Franchi, potrebbe scrivere un libro da far leggere agli attaccanti della Fiorentina. Lui solido, inarrestabile e decisivo, loro (Vlahovic, Kouamé e Cutrone) leggeri, astratti e mai in partita. A confermare la bontà della prestazione del trascinatore dell'Udinese sono, d'altronde, le stesse pagelle sui quotidiani di oggi: "Due gol e uno gli viene tolto di porta da una magia di Dragowski. Un bomber ritrovato. Molto presente su tutto il fronte offensivo", scrive di lui La Gazzetta dello Sport. "Doppietta e un altro gol glielo nega Dragowski. È sempre in agguato e, come è noto, sulle palle alte è imbattibile", le fa eco il Corriere dello Sport. Se in bianconero i centravanti vanno e vengono, mentre lui resta sempre lì, sempre titolare, un motivo ci dovrà pur essere: meritatissima la pioggia di 7 e 7,5 in pagella.

Questi tutti i voti odierni di Stefano Okaka:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoUdinese.it: 7,5