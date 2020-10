Le pagelle di Pau Lopez: mette una pezza e salva la Roma

L'annata scorsa per Pau Lopez non è stata così straordinaria come poteva probabilmente aspettarsi. Lo spagnolo ha perso il posto da titolare nei confronti di Mirante, come visto anche in questo inizio di stagione. Ieri contro il CSKA Sofia mette due volte la pezza per evitare la sconfitta con i bulgari. Quindi sufficienza piena per praticamente tutti i quotidiani.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5