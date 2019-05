© foto di Insidefoto/Image Sport

E' andato via da Napoli con voglia di riscatto ed è stato accolto al meglio al Cagliari. In Sardegna Leonardo Pavoletti ha trovato la sua dimensione ideale e i suoi numeri stratosferici di questa stagione lo confermano. Si dice che segni soltanto di testa, invece ieri sul campo del Genoa ha dato dimostrazione di un grande bagaglio tecnico: stop e tiro al volo dall'interno dell'area, Radu battuto con un siluro che non gli dà scampo. E dai quotidiani piovono le recensioni positive.

Noi di Tuttomercatoweb.com abbiamo premiato la sua vena letale con un 7 in pagella, sottolineando come a Marassi il centravanti livornese era un ex ma non ha accusato la pressione. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport, per cui Pavoloso non vive soltanto con i gol di testa, che restano comunque il suo cavallo di battaglia. Anche dal Corriere dello Sport arriva un 7 per il terzo gol di fila dell'ex Sassuolo e il quindicesimo totale, il suo record in Serie A. Non ha mai fatto meglio di quest'anno.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5