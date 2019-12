© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini è l'uomo della provvidenza che ha permesso al Verona di trovare un pareggio insperato contro il Torino dopo essere passati sotto di tre gol. Per TMW "suona la carica da vero leader" mentre per La Gazzetta dello Sport "dà la scossa" tornando al gol dopo che l'ultima marcatura in A risaliva addirittura al 30 ottobre del 2017. Per TuttoHellasVerona, l'attaccante gialloblu "ha atteso in silenzio il suo turno come solo un professionista come lui sa fare".

PAGELLE

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

TuttoHellasVerona: 7