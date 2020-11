Le pagelle di Perisic: nessuno l'ha voluto, ma ora tira fuori dalle secche l'Inter

vedi letture

Il suo gol regala il pareggio, un punto e la sufficienza in pagella. Ed evita la crisi ad Antonio Conte. Ivan Perisic, la carta a sorpresa in attacco con Lautaro, è il migliore dell'Inter contro il Parma. Per noi di TMW e per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 6,5 in pagella: "Il vituperato Perisic, che nessuno ha voluto, tira fuori dalle secche l'Inter". Stesso voto da Tuttosport, mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport e 5,5 dal Corriere della Sera che evidenzia il fatto che non giocasse in un ruolo suo.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews.it: 6