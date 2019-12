Le pagelle di Pinamonti: la doppietta della rinascita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette unanime per Andrea Pinamonti, grande protagonista del successo del Genoa in Coppa Italia ieri: contro l'Ascoli il bomber di scuola Inter ritrova la vena perduta in campionato e nonostante qualche errore di troppo sotto porta, manda i rossoblù agli ottavi con una doppietta che lo riporta in cima alle preferenze di Motta dopo il "sorpasso" subito da Favilli.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7