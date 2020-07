Le pagelle di Pjanic: andamento lento, fa il compitino. Ha già salutato e si vede

Dopo il passaggio al Barcellona, le prestazioni di Miralem Pjanic vengono osservate con occhi sempre più attenti. Contro il Torino il centrocampista bosniaco si limita a controllare i giochi in mezzo e per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è appena sufficiente, così come per il Corriere dello Sport e Tuttosport, secondo cui "Fa il compitino e lo fa bene. Ma niente di più".

Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, che sottolinea il suo "andamento lento". Più critica La Gazzetta dello Sport, quotidiano per cui la prova dell'ex Roma non va oltre il 5: "Primo tempo da comparsa annoiata e quattro strani minuti nella ripresa. Ha già salutato la Juve e già festeggiato il Barça. Si vede", si legge sulla Rosea.

I VOTI DI PJANIC:

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttojuve.com: 6