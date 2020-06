Le pagelle di Pjanic: nebbia fitta. Dura mezz’ora, poi sparisce dalla partita

vedi letture

Non è stata la finale della Juventus, non è stata la finale di Miralem Pjanic. Il bosniaco, uscito nel secondo tempo della gara vinta ieri sera dal Napoli ai rigori, non si avvicina alla sufficienza nella maggior parte dei voti e dei giudizi. La nebbia fitta che abbiamo evidenziato sulle nostre pagine è la stessa che porta ai 5 de La Gazzetta dello Sport (“si vede una volta sola”) e Corriere dello Sport (“dura mezz’ora”). In controtendenza, Tuttosport, che sottolinea come abbia offerto comunque una prestazione in risalita, per poi eclissarsi nel secondo tempo.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

TuttoJuve: 5,5