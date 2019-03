Le pagelle di Quagliarella: Re Mida della A, bisognerebbe clonarlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ventuno gol e sette assist in stagione: batte così in un sol colpo ben due record. Stiamo parlando del solito Fabio Quagliarella, il trascinatore della Sampdoria anche nel successo esterno sul campo del Sassuolo. Ne festival del gol del Mapei Stadium l'attaccante di Castellammare festeggia al meglio il ritorno in Nazionale, trasformando in oro tutti i palloni toccati, come Re Mida. Una prova da 7,5 per tutti: noi, Il Secolo XIX, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Mezzo voto in meno invece dal Corriere della Sera. Bisognerebbe clonarlo, sarebbe un bene per Giampaolo e anche per l'Italia di Mancini.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Il Secolo XIX: 7,5