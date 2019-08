Le pagelle di Rabiot: troppi francesismi, è una piccola delusione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entra in campo e non incide, ma è ancora presto. Adrien Rabiot è una "piccola delusione", come scrive La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle: 5,5 il voto al nuovo centrocampista francese che si lascia andare a... qualche francesismo di troppo. Il Corriere dello Sport è della stessa idea e sottolinea la poca concretezza delle sue giocate. Per Tuttosport invece l'ex PSG raggiunge la sufficienza, ma contro il Napoli dovrà essere più attento, altrimenti andrà davvero in difficoltà.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Tuttojuve.com: 5,5