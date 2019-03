Secondo debutto per lui sulla panchina della Roma, vincente come lo fu nel settembre 2009 sul campo del Siena. Claudio Ranieri usa il 4-2-3-1 come il predecessore per battere l'Empoli: in due giorni era difficile, se non impossibile, incidere sulla testa e sulla prestazione della sua squadra. Cercava però una certa compattezza e la vittoria, trovando entrambe le cose. La Roma non è certamente guarita, ma col tecnico di Testaccio si rilancia in chiave quarto posto. Lo spettacolo, almeno per ora, può attendere.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6