Le pagelle di Rebic: nel secondo tempo vola e spiana la Juventus. Cambia la partita

vedi letture

Ante Rebic vola e il Milan stende la Juventus. L'attaccante croato è giudicato in maniera unanime il migliore in campo della squadra rossonera, nel 4-2 a Sarri. Cambia la partita sul suo colpo di petto, per noi è da 7,5. Per La Gazzetta dello Sport da 7: "quando entra nel gioco lo chiamano Trinità". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "spiana la difesa della Juve". Si torna al 7,5 su Tuttosport.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7,5