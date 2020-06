Le pagelle di Ronaldo: è un fantasma. Doveva tirare l’ultimo rigore per festeggiare?

Il peggiore. Fatta salva qualche eccezione (per esempio Tuttosport, che gli assegna 5,5), il giudizio sulla finale di Coppa Italia giocata da Cristiano Ronaldo è quasi unanime. Il portoghese della Juventus, battuta ai rigori dal Napoli, è un fantasma per il Corriere dello Sport, mentre la Gazzetta dello Sport evidenzia come pretenda il “diritto inalienabile al tiro ogni volta che ha la palla”. Si ripete male, e c’è anche il quinto rigore (non tirato) a pesare sulla sua gara.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5