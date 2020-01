© foto di www.imagephotoagency.it

Ben due 9 sui quotidiani sportivi per Cristiano Ronaldo. Il portoghese inizia come meglio non avrebbe potuto il 2020, segnando una tripletta nel 4-0 della Juve sul Cagliari. "Sotto porta sembra tornato quello di Madrid", abbiamo scritto su TMW assegnando a CR7 un 8,5 in pagella. Più alti, appunto, Tuttosport (9, il quotidiano torinese evidenzia come sia stata la sua prima tripletta in A con la Juve) ma anche il Corriere dello Sport (anche qui 9: "il codino porta fortuna"). Si scende sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ("s'avventa come un ghepardo sull'errore della preda") e Corriere della Sera ("è tornato quello di sempre").

TMW: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 9

Corriere della Sera: 8

TuttoJuve: 8