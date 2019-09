© foto di Insidefoto/Image Sport

Il suo è stato uno dei casi di mercato degli ultimi giorni. Mariusz Stepinski è passato dal Chievo Verona ai cugini dell'Hellas, per quasi cinque milioni di euro. Peccato che il suo esordio sia stato amaro, amarissimo. La sua partita dura ventuno minuti, il tempo di rischiare un giallo (arancione?) per un piede alto su Suso, poi prende il cartellino per la tacchettata in faccia a Musacchio. Il Var richiama l'arbitro e il rosso scatta immediato: lascia in dieci la propria squadra e rovina la gara un po' a tutti. Ampiamente insufficiente, pure se sfortunato.

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 4