Le pagelle di Szczesny: meno male che Wojiciech c'è. L'unico juventino in serata

vedi letture

Per fortuna, c'è Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus è giudicato in maniera unanime il migliore in campo dei bianconeri, nonostante i due gol subiti dal Barcellona. Ma il polacco è stato l'ultimo dei colpevoli e così La Gazzetta dello Sport (voto 7) scrive che "se la juve ha una possibilità nella ripresa è grazie a lui". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "L’unico juventino in grande serata". Di poco più bassa la pagella del Corriere della Sera e di Tuttosport: impotente sul gol e salvato dal palo, evita guai peggiori.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve: 6,5