Le pagelle di Van de Beek: il gol e non solo. Protagonista

© foto di Insidefoto/Image Sport

Donny Van de Beek, gol, geometrie e tanta qualità. Il centrocampista dell'Ajax è stato uno dei grandi protagonisti della serata degli olandesi all'Allianz Stadium e non solo per il gol che ha regalato il pareggio alla formazione di Ten Hag, ma anche e soprattutto per le sue giocate in mezzo al campo, che lo hanno fatto scoprire ancora di più a tutto il mondo del calcio. Prova sontuosa in mediana, altro gioiello che sarà al centro del mercato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

QS: 7,5

Tuttosport: 7,5