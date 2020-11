Le pagelle di Verdi - Contro il Crotone non si accende mai, ma questa non è una novità

vedi letture

Ancora una giornata no per l'ex Napoli, che contro il Crotone non riesce mai a rendersi pericoloso. Continua così il rendimento poco convincente di Simone Verdi con la maglia del Torino, la conferma (anche se la colpa, ovviamente, non è solo sua) arriva direttamente dalle statistiche post-partita: zero tiri in porta da parte dei granata. "Sul piano offensivo fa scena muta, bene nel palleggio", è il commento de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione al di sotto la sufficienza del fantasista classe 1992. "Non si accende mai, ma questa non è una novità", è invece quello ancor più severo di Tuttosport. Qualcuno salvi il soldato Verdi e riconsegni all'intera Serie A il talento ammirato a Bologna...

Questi tutti i voti odierni di Simone Verdi:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TorinoGranata: 5,5