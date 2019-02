© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo inizio di Simone Verdi parte dalla sfida di ieri sera: regge novanta minuti, e visti i tanti infortuni è già una notizie importante, e spezza il digiuno azzurro. Trova il primo gol in Europa sfruttando al massimo il superlavoro di Ounas, ma prima e dopo non fa cose straordinarie. Per la Gazzetta dello Sport la sua prova non è brillante: il primo gol europeo poteva essere sostenuto da una prestazione più convincente, i margini per una crescita sono ancora ampi insomma.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

TuttoNapoli.net: 6,5