"Rischia di mettere la parola fine dopo appena 10 minuti". Jordan Veretout, in effetti, ha messo in difficoltà una Roma partita già male, atterrando Dybala in occasione del rigore che ha portato al momentaneo 2-0 bianconero. Da qui, i voti bassi sui quotidiani in edicola oggi, e anche sui siti specializzati (il commento di cui sopra è tratto da vocegiallorossa.it). 4,5 sulle pagine di TMW (davvero clamorosa la dormita che porta al 2-0 di Ronaldo). Stessa pagella per La Gazzetta dello Sport ("il suicidio perfetto dei giallorossi sceglie lui come esecutore" e Corriere della Sera ("ci tiene a emulare il napoletano Ospina"). Più caustico Tuttosport (4, contempla la bomba a mano passatagli da Pau Lopez), più clemente il Corriere dello Sport (5, in pratica un disastro).

