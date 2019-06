Le pagelle di Verratti: da mistero a certezza, merito di Mancini?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una volta era spesso infortunato, ma il suo talento è sempre stato fuori discussione. Marco Verratti era il gioiellino dell'Italia, adesso deve confermarsi tale, un centrocampista di livello internazionale. E, stando a quanto visto ieri sera con la maglia della Nazionale, pare avere tutte le intenzioni di farlo, senza fermarsi. Per noi di Tuttomercatoweb.com contro la Grecia merita un 6,5 in pagella, ma dai quotidiani anche qualche punto in più.

Per La Gazzetta dello Sport Verratti ha giocato da 7: finito il tempo in cui era l'oggetto misterioso della Nazionale, adesso tutto passa da lui e forse il merito è proprio di Roberto Mancini. "L'unico modo per fermarlo è tamponarlo", scrive invece il Corriere della Sera, che lo premia con lo stesso voto. Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport, probabilmente per una piccola macchiolina nella sua partita: "Commette un solo errore ed è un difetto che non riesce a togliersi: prende un giallo stupido sul 3-0".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7