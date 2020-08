Le pagelle di Vidal: strana posizione, gira a vuoto e viene travolto dagli ex compagni

"Il Barcellona è la squadra più forte del mondo", aveva detto alla vigilia Arturo Vidal, prima di cadere miseramente, travolto dall'uragano Bayern Monaco. Il Barcellona perde 8-2 e paga forse anche uno schieramento discutibile, in cui proprio l'ex Juventus ricopre un ruolo che non gli si addice, largo a sinistra. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 4,5 e risente proprio della strana posizione sul terreno di gioco. "Gira a vuoto", scrive il Corriere dello Sport che assegna lo stesso voto. "Non trova mai la misura", conclude Tuttosport.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5