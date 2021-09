Le pagelle di Vlahovic: forse Haaland non è solo più veloce. Assente nella ripresa

vedi letture

Era forse l'uomo più atteso al Franchi, ma Dusan Vlahovic non riesce a far male ai nerazzurri, non solo per la bravura dei centrali dell'Inter, ma anche per qualche scelta sbagliata da parte del giovane serbo. Voto 6 da La Gazzetta dello Sport: "Sbuffa e lotta. Il primo tempo è da centravanti vero: assiste subito Gonzalez, poi Handanovic gli dice di no e nelle sponde è eccezionale. Poi quando la squadra si abbassa, va in crisi anche lui". 5,5 invece il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Il ragazzo meraviglioso appena sente, più che vedere, la porta, tira. Anche in un fazzoletto. Fa ammattire De Vrij. Assente nel secondo tempo". Stesso voto su TMW: "Haaland, forse, non è soltanto più veloce. Bei movimenti, bei ricami, un grande phisique du role. A referto, però, ci vanno altri".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6