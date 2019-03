Le pagelle di Zaniolo: unica consolazione di una stagione tristissima

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi è l'unico (o uno dei pochissimi) a salvarsi tra i calciatori della Roma nel match contro la SPAL? Lui, il solito Nicolò Zaniolo. E pensare che manco era partito titolare, eppure come spesso capita risulta il più pimpante, l'uomo che cambia la squadra all'intervallo. Malgrado fosse acciaccato con lui la Roma è un'altra squadra perché non dà punti di riferimento, si sposta anche al centro, mette pepe nelle azioni offensive. Nulla di incredibile, ma almeno alla sufficienza ci arriva sempre. Per noi anche di più, da 7 in pagella, mentre è da 6 per La Gazzetta dello Sport. A metà strada il Corriere della Sera, per il quale il classe '99 è l'unica consolazione di una stagione tristissima.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Vocegiallorossa.it: 6,5