Le pagelle di Zapata: moto perpetuo, in 15 minuti ribalta la gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i migliori in campo dell'Atalanta vincente ieri a Napoli, c'è senza dubbio il grande ex, Duvan Zapata. Per TMW il colombiano merita 8 in pagella: "Un moto perpetuo tra i centrali del Napoli, anche quando non arrivano palloni utili. Viene premiato nella ripresa quando Hateboer lo serve con i tempi giusti per la rete dell'1-1. Poi va oltre e s'inventa da solo la rete del 2-1: firmata da Pasalic, ma arrivata al termine di un suo grande spunto individuale". Voto 7 dal Corriere di Bergamo: "Inizialmente perde la sfida con Koulibaly. Il colombiano non riesce mai a sfuggire al senegalese. Poi, nel giro di un quarto d'ora, ribalta la partita. Prima con il gol del pareggio, poi con l'assist per Pasalic". Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Regge quando i suoi soffrono, poi si esalta e diventa decisivo segnando e servendo l'assist a Pasalic. È arrivato a quota 21 gol: meglio di lui nell'Atalanta in un campionato hanno fatto Pippo Inzaghi (24) e Jeppson (22). Record alla portata".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere di Bergamo: 7