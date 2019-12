© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente Piotr Zielinski, anche se il Napoli ieri pomeriggio si è ritrovato ancora una volta a rincorrere. "Trova il colpo che evita una crisi ben peggiore", è infatti la spiegazione de La Gazzetta dello Sport al suo 6 in pagella per il centrocampista polacco. Una delle poche note liete del sabato azzurro, l'autore del gol (il primo stagionale) che salva mister Ancelotti e i suoi dalla seconda sconfitta di fila dopo il ko col Bologna, ma che non mette certo la parola fine alla profonda crisi iniziata con l'ammutinamento post-RB Salisburgo. Giudizi dunque tra il 6,5 e il 6 per Zielinski, considerato il migliore tra i partenopei contro l'Udinese.

Questi tutti i voti di Piotr Zielinski:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli.net: 6,5