Le pagelle di Mertens - Imprendibile. Gli va fatto un monumento

Nella notte in cui Dries Mertens raggiunge, prima, e sorpassa, poi, Diego Armando Maradona nella classifica all-time dei marcatori del Napoli "gli aggettivi sembrano quasi un orpello inutile" scrive TuttoMercatoWeb.com per motivare il suo 8 in pagella. "Non lo prendono mai", puntualizza invece La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport non ha mezzi termini: "Dopo una partita così gli va fatto un monumento". Belga non solo decisivo in zona gol contro il Salisburgo: "Collega i reparti, prova ad innescare Lozano ed è l'anima del Napoli nei ripiegamenti" commenta TuttoNapoli.

LE PAGELLE DI DRIES MERTENS

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

Il Mattino: 8

TuttoNapoli.net: 8