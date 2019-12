© foto di Federico De Luca

Dusan Vlahovic è l'eroe per una notte della Fiorentina e dello stadio Franchi. Il suo gol permette ai viola di pareggiare contro la prima in classifica e a Montella di salvare la panchina al 92'. Per la Gazzetta dello Sport "segna un gol alla Ibra" e "forse la Fiorentina ha trovato il centravanti che cercava". Per Il Corriere dello Sport "unisce potenza dello scatto a quella del tiro, oltre alla tecnica per mettere la palla sul secondo palo". Per Tuttosport semplicemente "segna un gol da campione" mentre per il Corriere della Sera "segna un gol che non tutti possono segnare". Infine per TMW "si merita spazio e fiducia".

PAGELLE

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Firenzeviola.it: 7

Tuttosport: 7