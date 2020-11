Le pagelle di Conte: giusto farsi delle domande. C’è anche un “record”

Se la barca affonda, il capitano non se la passa benissimo. È questa la fotografia della situazione di Antonio Conte, tecnico dell’Inter battuta ieri sera dal Real Madrid e oggi travolto dai giudizi negativi della stampa. Nessuna sufficienza, inevitabilmente, sui quotidiani sportivi. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: “Se la rotta non s’inverte è giusto porsi delle domande. In Champions ora serve un miracolo, ma forse non è neanche il primo dei pensieri”. 4,5 per il Corriere dello Sport: “Sottomesso in parità numerica, demolito in dieci”. E Tuttosport (voto 4) chiosa: “Per la prima volta nella sua storia in Champions l’Inter non vince nemmeno una partita nelle prime quattro giornate. Un record di cui non andare fieri”.

