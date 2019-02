© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un assist di faccia ma anche tanto altro nella partita di Christian Kouame contro il Sassuolo. L'attaccante, nel mirino di molti club per la prossima stagione, è stato uno dei migliori anche nella sfida di ieri a Marassi e la sua stagione sta proseguendo alla grande anche dopo l'addio di Piatek. Cesare Prandelli si affiderà a lui per raggiungere una salvezza tranquilla e le voci di mercato possono attendere, a suon di prestazioni come quella contro i neroverdi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

QS: 6,5