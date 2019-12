© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Pistolero è tornato? Se lo augurano i tifosi del Milan, rinfrancati dalla prestazione dell'attaccante polacco nella sfida del Dall'Ara. Piatek sblocca la partita su rigore, poi fa tanto lavoro per la squadra e dimostra di poter essere utile alla causa rossonera. Il fantasma di Ibrahimovic continua ad aleggiare su Milanello, l'ex Genoa risponde da trascinatore, da giocatore vero. I voti in pagella non possono che essere alti e spaziano dal 6 al 7.

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6

Tuttomercatoweb.com 7

MilanNews.it 6,5