Le pagelle di Ramirez: il migliore per il CorSport, il peggiore per Gazzetta

Il migliore per il Corriere dello Sport, il peggiore per La Gazzetta dello Sport. Gaston Ramirez divide l'opinione, dopo la gara giocata ieri contro la Juventus. "Non rialza mai una squadra schiacciata", scrive la rosea per spiegare il 5,5 assegnato all'uruguaiano della Sampdoria. "È un pericolo per la Juve già nel primo tempo", esordisce il quotidiano romano che invece gli dà 7. Nel mezzo, tanti voti diversi; per noi di TMW è da 6: "Malino nel primo tempo, quando si sposta da destra mette invece in grosse difficoltà la difesa avversaria". Tuttosport evidenzia come crei l'azione del pareggio rubando palla ad Alex Sandro.

