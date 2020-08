Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli: Insigne recupera, Manolas e Demme dal 1'

Un pareggio con almeno due gol o un successo al Camp Nou per staccare il pass per Lisbona. Il Napoli vola a Barcellona con la consapevolezza di poter tentare l'impresa ed eliminare Lionel Messi e compagni dalla Champions League, qualificandosi così alla Final Eight in Portogallo. Stasera alle 21.00 in Catalogna andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea: si riparte dall'1-1, una sfida da dentro o fuori per Rino Gattuso e i suoi ragazzi.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Quique Setien potrà contare soltanto su 13 effettivi della prima squadra per la partita più importante della sua esperienza in blaugrana, ai quali ha dovuto accorpare ben 9 canteranos. "La formazione l'ho scelta già da diversi giorni", ha dichiarato l'allenatore del Barcellona che dovrà fare i conti con un'emergenza a centrocampo: out Vidal e Busquets per squalifica, toccherà a Sergi Roberto agire in mediana insieme a Rakitic e de Jong. In attacco l'inamovibile Messi con Suarez e Griezmann. In difesa, vista l'assenaza di Umtiti, le uniche opzioni da schierare al centro sono Piqué e Lenglet.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Rino Gattuso ha sicuramente meno problemi di formazione del suo collega, anche se per tutta la settimana ha combattuto con l'ansia di giocare questa gara senza Insigne. Il capitano azzurro, però, ieri si è allenato in gruppo e dovrebbe essere recuperato, per cui ci si aspetta di vederlo titolare in attacco accanto a Callejon e Mertens. Gli unici due dubbi che l'allenatore calabrese potrebbe ancora non aver sciolto riguardano la spina dorsare: in difesa, vicino a Koulibaly, Manolas dovrebbe spuntarla su Maksimovic; in mediana, dopo aver riposato nell'ultima di campionato, Demme è in netto vantaggio su Lobotka. Tra i pali toccherà ad Ospina, che dà ancora qualche certezza in più rispetto a Meret.

BARCELLONA (4-3-1-2): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, de Jong, Rakitic; Messi; Suarez, Griezmann. Allenatore: Setien

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso