Le probabili formazioni di Italia-Estonia: tanti cambi per gli azzurri, confermato il 4-3-3

Tra polemiche e giocatori bloccati dalle rispettive ASL, l'Italia scenderà in campo questa sera all'Artemio Franchi di Firenze per la sfida amichevole contro l'Estonia. Terzultimo impegno del 2020 per gli azzurri di Roberto Mancini impegnati nei prossimi giorni contro Polonia e Bosnia per chiudere la fase a gironi della Uefa Nations League: contro gli estoni il commissario tecnico - assente dopo la positività al Covid-19 - molto probabilmente manderà in campo una formazione sperimentale dando spazio ai giovani e ai nuovi convocati. Dopo l'allenamento a ranghi ridotti, 11 calciatori si sono aggiunti ai 19 scesi in campo lunedì: Evani, che sostituirà Mancini in panchina, farà le prove generali per i prossimi due impegni che coinvolgeranno gli azzurri il 15 e il 18 novembre.

COME ARRIVA L'ITALIA - Diversi giocatori sono stati fermati dalle rispettive ASL per via dei focolai Covid che hanno coinvolto le squadre di club negli ultimi giorni. Per i tre impegni, dunque, il ct dovrà contare su un numero ridotto rispetto ai 41 convocati nella scorsa settimana. L'obiettivo rimane quello di trovare i meccanismi giusti in vista del prossimo anno e tentare di agganciare la Polonia al primo posto, valido per la final four della Uefa Nations League.

La compagine azzurra arriva dal doppio pareggio contro Olanda e Polonia e dal successo per 6-0 in amichevole contro la Moldavia. Tante novità in campo, anche se verrà confermato il 4-3-3: Sirigu tra i pali, con Calabria, Ferrari, Bastoni e Luca Pellegrini a comporre la difesa. In cabina di regia spazio a Tonali, con Gagliardini e Locatelli a supporto. In attacco qualche dubbio sul centravanti, Lasagna è al momento favorito su Pellegri: Belotti, invece, potrebbe partire dalla panchina. Sugli esterni ci sono meno punti interrogativi, Orsolini e Grifo sono pronti a scendere in campo dal primo minuto.

COME ARRIVA L'ESTONIA - Due pareggi e rischio retrocessione in Lega D per quanto riguarda la compagine estone. Soltanto due punti nella UEFA Nations League per gli uomini di Voolaid che nei prossimi impegni sfideranno Macedonia del Nord e Georgia: serve una vittoria per poter evitare l'ultima posizione. Probabile 4-4-1-1 con Hein tra i pali e difesa composta da Teniste, Baranov, Kuusk e Pikk. In mediana spazio a Liivak, Miller, Kreida e Tunjov, con Vassiljev che potrebbe andare a supporto di Lepik.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Sirigu; Calabria, Ferrari, Bastoni, Luca Pellegrini; Gagliardini, Tonali, Locatelli; Orsolini, Lasagna, Grifo. A disposizione: Meret, Cragno, Donnarumma G., Emerson, Di Lorenzo, Bonucci, Florenzi, Pessina, Soriano, Zaccagni, Jorginho, Bernardeschi, El Shaarawy, Belotti, Pellegri, Berardi, Chiesa, Insigne, Kean. All. Alberico Evani

Estonia (4-4-1-1): Hein, Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. A disposizione: Meerits, Igonen, Mets, Tamm, Lilander, Purg, Jarvelaid, Zenjov, Marin, Ainsalu, Sorga, Tur. All. Voolaid