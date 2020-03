Le probabili formazioni dei recuperi: finalmente è Juventus-Inter, CR7 sfida Lukaku

vedi letture

Dopo tanta attesa, sono state finalmente comunicate nei giorni scorsi le date per i sei recuperi di Serie A del 26° turno, rinviato parzialmente per i pericoli del Coronavirus. Con la Serie A costretta a giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, la Lega ha potuto quindi programmare le sei sfide non giocate nello scorso weekend. Queste le ultime sulle sei gare del prossimo weekend, con inizio alle 12.30 di domenica con Parma-SPAL e chiusura dedicata a Sassuolo-Brescia di lunedì.

Nella gara che sancirà l'inizio della Serie A "a porte chiuse", il Parma ritroverà tutte le sue K: Kucka, Kurtic e Kulusevski in campo dal primo minuto, Karamoh pronto ad aiutare la squadra dalla panchina.

Le probabili formazioni di Parma-SPAL: davanti Kulusevski-Cornelius-Gervinho - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Il match più atteso dell'anno vedrà con ogni probabilità tra i protagonisti anche de Ligt, anche se Chiellini è in rimonta. Il tandem d'attacco di Conte non cambia: Martinez farà coppia con Lukaku

Le probabili formazioni di Juventus-Inter: Matuidi favorito su Rabiot - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Diego Lopez avrà tutti a disposizione per la sfida con il Sassuolo tranne lo squalificato Mateju, mentre il tecnico di casa De Zerbi ha pochi dubbi ma deve decidere chi affiancherà Locatelli: Magnanelli è in recupero su Obiang.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Brescia: Magnanelli tenta la rimonta - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Nestorovski insidia Lasagna per un posto da titolare al fianco dell'intoccabile Okaka, un po' quello che succede anche in casa viola, col dubbio tra Cutrone e Vlahovic. Il secondo è comunque in vantaggio al momento.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina: Dalbert out, "sale" Igor - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

La Sampdoria è pronta a tornare in campo a venti giorni dopo l'ultima volta: Yoshida potrebbe debuttare dal primo minuto, mentre nell'Hellas Di Carmine è in vantaggio su Stepinski come riferimento centrale.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Hellas Verona: Yoshida verso il debutto dal 1' - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Nei rossoneri probabilmente non ci sarà Donnarumma, con Begovic pronto a esordire dal primo minuto a difesa dei pali. Proveranno a "bucarlo" Sanabria e uno tra Pinamonti e Pandev, in ballottaggio per un posto al fianco dell'argentino.