Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria: Sensi e Quagliarella ko, gioca Barella

Finalmente la ripresa: la Serie A torna, non dal vivo ma in televisione, in ossequio a tutte le accortezze indicate dalle autorità nella lotta al Coronavirus. E in Italia si torna a respirare aria di normalità, almeno per quello che si riguarda lo sport più amato del paese. Ma prima della ripartenza "ufficiale", i quatto recuperi rimandati al momento dello stop e che vedranno in campo Inter-Sampdoria. Le ultime sulla gara del Giuseppe Meazza (fischio d'inizio domenica alle 21.45), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'INTER - Antonio Conte, dopo Napoli, per lanciare comunque un segnale forte ai suoi, è pronto ad apportare un paio di modifiche. Non dovesse essere al cento per cento, de Vrij lascerà il posto a Ranocchia (ex del match, come Skriniar). Barella non ha convinto al San Paolo, ma Sensi è finito ko quindi toccherà ancora a lui affiancare Brozovic in mezzo. E davanti sarà difficile non bocciare Lautaro e, alla stregua opposta dell'argentino, non promuovere il grande impatto in Coppa di Sanchez. Non una certezza matematica, ma il tecnico interista ci sta pensando.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Due possibili schemi tattici per mister Claudio Ranieri che sta studiando le ultime mosse di formazione. Il primo è il 4-4-1-1, schema base che la squadra ha dimostrato di saper svolgere bene così come il 4-3-1-2, modulo marchio di fabbrica della squadra di Marco Giampaolo e riproposto di recente dal tecnico romano. Infine non sarebbe da escludere anche una possibile linea a tre con Tonelli, Yoshida e Colley davanti ad Audero. A centrocampo invece il play sarà Ekdal con Ronaldo Vieira o Thorsby da una parte e Linetty dall'altra mentre sulle corsie laterali si candidano per una maglia da titolare Bereszynski e Depaoli a destra e Murru, favorito su Augello a sinistra. In attacco Gabbiadini unica punta, con Ramirez ad agire da raccordo tra centrocampo e attacco. Nel caso invece si passasse a quattro ecco che si riproporrebbe il ballottaggio fra l’ex Chievo e il terzino polacco mentre al centro Yoshida e Tonelli sono favoriti per una maglia da titolare con Gaston Ramirez che potrebbe essere schierato sulla fascia destra.