Le ultime su Sassuolo-Napoli: chance Babacar. Quanti ballottaggi azzurri

La formazione la fanno anche le squalifiche. Per i neroverdi a doversi fermare è Consigli: ecco Pegolo. Rientra invece Duncan, a centrocampo con Locatelli, mentre Sensi e Magnanelli si giocano il posto. Si dovrebbe rivedere dal primo minuto anche Babacar, nuova occasione in difesa per Rogerio. Portiere out anche per Ancelotti, costretto a fare a meno di Meret: dentro Ospina, da portiere di coppa a portiere di campionato. Centrocampo pieno di incertezze: Ounas, Verdi e Diawara insidiano i titolari. In attacco riecco Insigne con Milik favorito su Mertens. Capitolo terzini: ballottaggio Hysaj-Malcuit a destra, Mario Rui-Ghoulam a sinistra. Coin flip, in entrambi i casi.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Verdi; Milik, Insigne.