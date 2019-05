Le ultime su Bologna-Napoli: si gioca per lo spettacolo al Dall'Ara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche al Dall'Ara Bologna e Napoli si sfideranno per chiudere con un risultato positivo una stagione per la quale entrambe hanno già messo in archivio i rispettivi obiettivi: la salvezza per i felsinei e il secondo posto per i partenopei.

Mihajlovic per l'ultima stagionale dovrà fare a meno di Mattiello e Sansone che non riescono a recuperare dai rispettivi problemi. Out anche Poli. In attacco spazio a Destro e in mediana a Dzemaili.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. Allenatore: Mihajlovic.

Koulibaly e Allan sono squalificati e così Ancelotti dovrà sostituirli. In pole ci sono Luperto e Fabian, con Insigne esterno sinistro a centrocampo. Davanti la coppia Milik-Mertens.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.