Le ultime su Frosinone-Chievo: duello fra retrocesse. Addio alla A

L'esperienza in Serie A di Frosinone e Chievo si chiude con uno scontro diretto fra due formazioni già retrocesse. Allo Stirpe, dunque, si scenderà in campo solo per l'orgoglio e la voglia di salutare il campionato cadetto con una vittoria.

Confermato per i ciociari il consueto modulo con la difesa a 3. In attacco la coppia Dionisi-Trotta, Zampano e Beghetto i due esterni di centrocampo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Sammarco, Maiello, Ciano, Beghetto; Dionisi, Trotta.

Allenatore: Baroni.

Barba e Stepinski sono out, così in difesa dovrebbe essere Cesar a guadagnarsi una maglia da titolare, mentre sul fronte offensivo con Meggiorini ci sarà Pellissier alla sua ultima da calciatore in carriera. Il giovane Vignato confermato sulla trequarti.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Cesar, Bani, Jaroszyski; Rigoni, Diousse, Hetemaj; Vignato; Pellissier. Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo