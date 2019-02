Le ultime su Frosinone-Roma: Di Francesco se la gioca a specchio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il match del sabato sera vedrà di scena il derby fra Frosinone e Roma. Gli uomini di Baroni hanno un disperato bisogno dei 3 punti per dare seguito alle ultime buone prestazioni (con l'eccezione Juventus) e per continuare a credere al sogno salvezza. La Roma invece cerca continuità dopo i due successi con Chievo e Bologna.

Mister Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Dionisi, Simic, Ariaudo e Ghiglione. A centrocampo dovrebbe trovare spazio Maiello con Chibsah e Cassata come interni. Davanti Ciofani (favorito), Pinamonti e Trotta si giocano la maglia accanto a Ciano.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

Come confermato da Di Francesco in sala stampa, la Roma giocherà col 3-5-2. Con qualche cambio in vista dei prossimi impegni e del ritorno di Champions contro il Porto. A centrocampo rientra De Rossi dal 1', riposa invece Zaniolo. Chi sugli esterni? Di Francesco ha lanciato qualche suggerimento ma col sorprendente cambio di modulo, tutto è possibile.

ROMA (3-5-2): Olsen; Manolas, Fazio, Juan Jesus; El Shaarawy, Pellegrini, De Rossi, Cristante, Kolarov; Pastore, Dzeko.