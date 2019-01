Le ultime su Inter-Sassuolo: possibile chance dal 1' per Nainggolan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la settimana dedicata a Coppa Italia e Supercoppa Italiana, si torna a pensare al campionato, con l'Inter che ha strapazzato il Benevento e il Sassuolo che ha perso contro il Napoli: per i neroverdi subito l'occasione di rifarsi nella sfida di San Siro, mentre i nerazzurri dovranno cercare i tre punti per continuare nella rincorsa al secondo posto. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Si va verso la fiducia a Nainggolan, che è tornato a pieno regime e dovrebbe essere schierato alle spalle di Icardi. Fuori Keita per infortunio, fasce d'attacco presidiate da Politano e Perisic, mentre a centrocampo Brozovic rientra dopo la squalifica e sulla fascia destra dovrebbe essere riproposto Vrsaljko al posto di D'Ambrosio.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Marlon ko, in difesa a San Siro dovrebbe esserci Ferrari, mentre Lucioni è ancora al Lecce, bisognerà ancora attendere per la fumata bianca. In attacco potrebbe toccare a Babacar, con Boateng in panchina almeno dall'inizio, sostenuto ai lati da Berardi e Djuricic, difficile che Di Francesco possa essere titolare. In cabina di regia dovrebbe esserci Sensi, mentre Locatelli aspetterà il suo turno in panchina.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.