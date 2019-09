Le ultime su Juventus-Fiorentina: Higuain al centro dell'attacco

© foto di Imago/Image Sport

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici hanno parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di sabato, grazie ai nostri inviati sui campi:

Il ritorno di Sarri in panchina è la notizia del giorno in casa Juventus, con le novità che potrebbero non fermarsi al ritorno del tecnico ex Napoli. Un'altra potrebbe essere Rabiot, anche se al momento è Matuidi a essere favorito per una maglia da titolare, mentre in difesa dovrebbe esserci ancora De Ligt al fianco di Bonucci. Davanti ancora Higuain al fianco di Ronaldo, con Douglas Costa: solo il lusitano è stato in Nazionale, ma a lui non si può davvero rinunciare.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Allenatore: Sarri.

Tentazione difesa a tre per Montella, già provata in corso d'opera contro il Genoa, ma da valutare ci sono le condizioni di Caceres, che è tornato ieri dall'Uruguay. Discorso simile per Pezzella, ma non si può rinunciare al capitano. A centrocampo pochi dubbi, con Castrovilli avanti su Benassi, che non è nemmeno al 100%. Davanti potrebbe essere il momento di Ribery, favorito per affiancare Chiesa e uno tra Boateng e Vlahovic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola (Caceres), Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Ribery, Boateng, Chiesa.

Allenatore: Montella.