Le ultime su Sassuolo-ChievoVerona: De Zerbi stupisce ancora

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Sassuolo-ChievoVerona, gara di domani, in palio c'è un successo che può contare molto. Per i clivensi la Serie B è ad un passo ma Di Carlo non vuole darsi per vinto. La crisi di risultati che ha investito i neroverdi ha condizionato le recenti scelte del tecnico, che pare intenzionato a proporre novità molto importanti per la sfida di domani sera: la classifica non preoccupa, ma serve arrivare a quei 3-4 punti che certificare una salvezza che appare scontata.

De Zerbi stupisce ancora: con quattro centravanti a disposizione (Matri, Babacar, Scamacca e Odgaard), il tecnico sembra intenzionato a proporre un tridente di seconde punte, in pieno stile Barcellona. Dezerbismo all'ennesima potenza dunque, con Boga, autore di una eccellente prova col Bologna, affiancato da Berardi e Djuricic. In difesa, fuori Marlon, Demiral affianca Ferrari al centro della difesa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boga, Djuricic.

Allenatore: De Zerbi.

Clivensi col classico 4-4-2, Giaccherini e Leris esterni offensivi, tandem possibile Pellissier-Stepinski con Meggiorini squalificato. In difesa lo è pure Depaoli, ci sarà Frey come terzino destro: a centrocampo Rigoni potrebbe avere la meglio su Dioussè, mentre ai box vanno Tomovic, Seculin e Schelotto.

CHIEVOVERONA (4-4-2): Sorrentino; Frey, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Pellissier.

Allenatore: Di Carlo.